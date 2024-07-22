Два человека сгорели в квест-комнате в России

В Махачкале во время проведения квеста произошло возгорание, в результате которого погибли два человека. Прокуратура республики Дагестан начала проверку.

По информации "РИА Новости", в Махачкале девушка погибла во время пожара при прохождении квеста.

“В ночь на 22 июля в квест-комнате в Махачкале случился пожар, в результате погибла девушка”, - сказал собеседник агентства.

Позже агентству стало известно, что количество погибших выросло.

"Число погибших при пожаре в квест-комнате в Махачкале выросло до двух, в больнице умерла еще одна девушка", - сообщили РИА Новости в медучреждении

На сайте прокуратуры Дагестана разместили сообщение о том, что по факту возгорания будет проведена проверка.

"По предварительным данным, ночью 22 июля 2024 года произошло возгорание в квест-комнате в городе Махачкале. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в деятельности организатора квест-игр. Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", - сообщили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала Mash, первой погибшей была 19-летняя студентка, а пожар начался в одном из заданий, когда ведущий поджег перчатку.

А Telegram-канал Mash Gor пишет, что квест-комната принадлежит КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову.

"Квест-комната загорелась в два часа ночи в Махачкале. 19-летняя Асия скончалась в больнице. Там же сейчас 25-летняя Мадина с 97% ожогов тела и 20-летний Саид - у него обожжено 50% тела", - писали авторы каналы на момент, когда было известно только об одной погибшей.

По данным сайта questcompass.ru, квест - это развлекательная игра для команды из нескольких человек, в помещении, которое специально подготовлено. От участников требуется применение логики и умение работать в команде. Известны несколько видов квестов.

Эскейп рум. Суть заключается в том, что участников закрывают в одной или нескольких комнатах и дают задание выбраться до того, как закончится время. Квест в реальности. В этом квесте не поставлена задача выбраться из комнаты, двери могут быть даже совсем не закрыты. Но игрокам дается возможность пройти остросюжетную линию, в которой необходимо спасти человека или найти спрятанный предмет. Перформанс - это квест в реальности, с добавлением актеров, то есть в помещении находятся не только участники, но и профессиональные актеры, которые задействованы в сюжетной линии. Актеры могут как разыгрывать сцены, так и влиять на ход игрового процесса. Экшн игра - единственный вид игры, где появляется необходимость использования физической силы, напоминает полосу препятствий с декорациями. Морфеус - квест, где игрокам до конца игры завязывают глаза.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила поведения при пожаре в помещении, высотном здании, в месте скопления людей. Они приведены ниже:

Если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее.

При горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке.

Отключите электрооборудование.

Если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери.

При задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком.

Если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы.

Закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.