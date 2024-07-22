Горящую баню тушили в ВКО

Баня загорелась в частном секторе в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Как уточнили в ведомстве, в поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 кв.м.

️Силами МЧС огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Отметим, в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";

Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;

В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огне­тушители, покрывала, песок, воду и др.);

Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;

Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;

Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;

Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.