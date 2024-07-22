Горящую баню тушили в ВКО
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Баня загорелась в частном секторе в Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
Как уточнили в ведомстве, в поселке Новая Бухтарма района Алтай во дворе одного из частных жилых домов произошло загорание бани на площади 10 кв.м.
️Силами МЧС огонь полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.
Отметим, в МЧС напомнили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру "112";
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь около пола: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 101 или 112.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2137611-goryashchuyu-banyu-tushili-v-vko/