В Астане вспыхнул пожар у озера Талдыколь (видео)

В столице в районе озера Талдыколь на территории 1500 кв. м. горит сухая трава и камыш. На месте работают спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в районе озера Талдыколь произошло загорание сухой травы и камыша.

Загорание локализовано, на предварительной площади 1500 кв. м. Угрозы жителям не имеется.

Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия ведётся работа по ликвидации пожара спасателями МЧС, уточняет ведомство.

Напомним, в конце мая мы писали, что полиция Астаны ищет того, кто сливает сточные воды в Талдыколь. Источник загрязнения обнаружил Комитета экологического контроля и регулирования во время недавнего на водоем.

Отметим, что в конце февраля аким Астаны Женис Касымбек комментировал информацию о начале строительных работ на озере Талдыколь.

При этом в прошлом году Верховный суд Казахстана принял решение по спорным озерам Малого Талдыколя. Также было вынесено определение о проверке законности строительства.