Шесть детей и 14 взрослых эвакуировали из-за пожара в доме в Усть-Каменогорске (видео)
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Пожар произошел в одной из пятиэтажек в Усть-Каменогорске - спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе шесть детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как уточнили в ведомстве, произошло загорание мебели и личных вещей в квартире.
Силами МЧС из дома эвакуировано шесть детей и 14 взрослых.
"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135874-shest-detey-i-14-vzroslyh-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-dome-v-ust-kamenogorske-video/