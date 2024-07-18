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Шесть детей и 14 взрослых эвакуировали из-за пожара в доме в Усть-Каменогорске (видео)

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Пожарный проводит эвакуацию
Пожарный. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел в одной из пятиэтажек в Усть-Каменогорске - спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе шесть детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, произошло загорание мебели и личных вещей в квартире.

Силами МЧС из дома эвакуировано шесть детей и 14 взрослых.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135874-shest-detey-i-14-vzroslyh-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-dome-v-ust-kamenogorske-video/

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