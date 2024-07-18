Шесть детей и 14 взрослых эвакуировали из-за пожара в доме в Усть-Каменогорске (видео)

Пожар произошел в одной из пятиэтажек в Усть-Каменогорске - спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе шесть детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили в ведомстве, произошло загорание мебели и личных вещей в квартире.

Силами МЧС из дома эвакуировано шесть детей и 14 взрослых.

"Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован за 37 минут с момента поступления вызова", - говорится в сообщении.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.