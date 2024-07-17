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Торговый центр загорелся в Астане

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Пожар в Астане
Пожарные около ТД "Ажар" в Астане. Кадр из видео: t.me/МЧС РК

В Астане в этим минуты огнеборцы тушат пожар на территории одного из торговых центров в столичном районе Байконур, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС страны.

По информации МЧС Казахстана, в эти минуты огнеборцы города Астаны тушат пожар на территории торгового дома "Ажар" в районе Байконур.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника ДЧС г. Астана Дастан Алдабеков.

"17 июля, в 05.58 минут на центр управления был вызов на возгорание в ТД "Ажар". Незамедлительно были направлены силы и средства по повышенному номеру вызова №3. По прибытию было установлено возгорание в трех бутиках площадью 80 квадратов, сильное задымление на первом этаже. На месте работают 65 человек личного состава, 14 единиц техники", - сказал Дастан Алдабеков.

По его словам, в 06.51 часов была достигнута локализация пожара. Сейчас номер вызова №3 понижен до №2.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. В момент пожара внутри людей не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2135262-torgovyy-centr-zagorelsya-v-astane/

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