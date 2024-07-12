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Эзотерика

Медведь убил женщину в России

Опубликовано:

Бурый медведь
Бурый медведь. Иллюстративное фото: pixabay.com

В поселке Парголово медведь убил хозяйку: профессиональная дрессировщица содержала двоих медведей на своем участке. Животное застрелили полицейские, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в поселке Парголово.

Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих.

По имеющейся информации, погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года, уточняет ведомство.

Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту проводится проверка по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео и фото очевидцев происшедшего.

Telegram-канал "Фонтанка SPB Online" опубликовал зимнее видео, где видны условия, в которых жили медведи.

По информации источника, второй медведь получил заряд транквилизаторов. Его доставят в в один из питомников, сообщил каналу председатель городского комитета по природопользованию Александр Герман.

Напомним, в прошлом году в зоопарке на территории одной из зон отдыха в Северо-Казахстанской области бурый медведь напал на мужчину. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Также в апреле этого года в ВКО волк проник в частный дом и укусил человека. Хищника ликвидировали местные жители.

А в мае в Узбекистане медведь проник на территорию школы. Животное пришлось убить. Подчеркивается, что медведя попытались обезвредить, однако животное напало на одного из сотрудников УВД, ранив его.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2132862-medved-ubil-zhenshchinu-v-rossii/

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