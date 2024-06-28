Пожар произошел на стройке ЛРТ в Астане (видео)

В Астане сегодня произошел пожар на участке строящегоя ЛРТ – горела опалубка между пролетами столбов. Огонь ликвидировали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

"Сегодня в районе Алматы вблизи железнодорожного вокзала "Нурлы Жол" произошло загорание опалубки между пролетами столбов строящегося ЛРТ", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что силами МЧС пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.

Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина произошедшего.

Также напомним, несколько недель назад также сообщалось о пожаре на месте строительства LRT. Тогда произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 квадратных метров.

При этом в конце мая на LRT произошло другое ЧП – эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. В полиции сообщали, что водитель не рассчитал габариты техники.

А в ноябре прошлого года в Астане очевидцы сняли на видео накренившуюся опору LRT. В CTS тогда поясняли, что при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен.

Кроме того, в конце сентября прошлого года в Сети также появилось видео с покосившейся опорой для LRT.

Тогда министр транспорта Марат Карабаев заверял, что безопасность LRT гарантируют как казахстанские, так и иностранные компании.

"Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится", – подчеркивал он.