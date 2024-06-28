Пожар произошел на стройке ЛРТ в Астане (видео)
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В Астане сегодня произошел пожар на участке строящегоя ЛРТ – горела опалубка между пролетами столбов. Огонь ликвидировали пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"Сегодня в районе Алматы вблизи железнодорожного вокзала "Нурлы Жол" произошло загорание опалубки между пролетами столбов строящегося ЛРТ", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что силами МЧС пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина произошедшего.
Также напомним, несколько недель назад также сообщалось о пожаре на месте строительства LRT. Тогда произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 квадратных метров.
При этом в конце мая на LRT произошло другое ЧП – эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. В полиции сообщали, что водитель не рассчитал габариты техники.
А в ноябре прошлого года в Астане очевидцы сняли на видео накренившуюся опору LRT. В CTS тогда поясняли, что при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен.
Кроме того, в конце сентября прошлого года в Сети также появилось видео с покосившейся опорой для LRT.
Тогда министр транспорта Марат Карабаев заверял, что безопасность LRT гарантируют как казахстанские, так и иностранные компании.
"Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится", – подчеркивал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2125722-opalubka-na-uchastke-lrt-zagorelas-v-astane-video/