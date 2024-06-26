"Я растерялся": авто жителя Экибастуза загорелось во время движения (видео)

Автомобиль жителя Экибастуза задымился на дороге во время движения. Пожар ему помогли потушить проезжающие мимо сотрудники полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера, 25 июня, житель Экибастуза Денис Бейсенбаев ехал на своем автомобиле Nissan по улице Бауыржана Момышулы, направляясь с семьей в поселок Солнечный.

"Неожиданно во время движения из-под капота автомашины начал валить дым. Я остановился, растерялся. В это время подъехали сотрудники полиции, автопатруль №379 в составе заместителя начальника местной полицейской службы Медета Бейсенова, инспекторов службы Еркін Мейірман и Қанаш Дархан, которые заметили дым и приняли оперативные меры", - поделился горожанин.

Как можно заметить на видео, стражи порядка быстро вытащили из служебной автомашины огнетушитель и принялись тушить начинающийся пожар.

Казахстанец поблагодарил правоохранителей за своевременную помощь в тушении его загоревшегося автомобиля.

"В результате умелых и слаженных действий полицейских пожар удалось быстро погасить. Благодаря профессиональным действиям полицейских автомобиль несильно пострадал и после ремонта дальше на нем буду ездить. Машину мне доставили по месту проживания", - рассказал житель Экибастуза.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводки и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим спасатели напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - предупредили представители ДЧС.