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Эзотерика

"Я растерялся": авто жителя Экибастуза загорелось во время движения (видео)

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Авто загорелось в Экибастузе
Загоревшийся автомобиль. Кадр из видео: ДП Павлодарской области

Автомобиль жителя Экибастуза задымился на дороге во время движения. Пожар ему помогли потушить проезжающие мимо сотрудники полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вчера, 25 июня, житель Экибастуза Денис Бейсенбаев ехал на своем автомобиле Nissan по улице Бауыржана Момышулы, направляясь с семьей в поселок Солнечный.

"Неожиданно во время движения из-под капота автомашины начал валить дым. Я остановился, растерялся. В это время подъехали сотрудники полиции, автопатруль №379 в составе заместителя начальника местной полицейской службы Медета Бейсенова, инспекторов службы Еркін Мейірман и Қанаш Дархан, которые заметили дым и приняли оперативные меры", - поделился горожанин.

Как можно заметить на видео, стражи порядка быстро вытащили из служебной автомашины огнетушитель и принялись тушить начинающийся пожар.

Казахстанец поблагодарил правоохранителей за своевременную помощь в тушении его загоревшегося автомобиля.

"В результате умелых и слаженных действий полицейских пожар удалось быстро погасить. Благодаря профессиональным действиям полицейских автомобиль несильно пострадал и после ремонта дальше на нем буду ездить. Машину мне доставили по месту проживания", - рассказал житель Экибастуза.

Что делать, если загорелся автомобиль

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводки и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра.

В связи с этим спасатели напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

  • незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;
  • позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;
  • заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива.

Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - предупредили представители ДЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2124069-ya-rasteryalsya-avto-zhitelya-ekibastuza-zagorelos-vo-vremya-dvizheniya-video/

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