Два человека утонули за выходные в Павлодарской области (видео)
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За прошедшие выходные в Павлодарской области на водоемах погибли два человека. По словам спасателей, одной из главных причин подобных трагедий является распитие алкоголя, передает телеканал "Астана".
По данным корреспондентов, два человека утонули в Павлодарской области в минувшие выходные. Несчастные случаи произошли в селе Башмачное и на канале имени Сатпаева в Экибастузе.
Отмечается, что обе трагедии случились на несанкционированных пляжах.
"При поисках одним из затруднительных моментов было в поселке Щедерты – составляющая глубина. Глубина доходила до 20 метров. Соответственно, не каждый спасатель может погрузиться.
Основной причиной гибели граждан на водоемах у нас является купание в неустановленных местах и распитие спиртных напитков", – заявил офицер Управления гражданской обороны Павлодарской области Темирлан Жапалбай.
Как помочь утопающему?
На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:
- следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
- далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
- вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
- определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.
При наличии пульса и дыхания следует:
- повернуть пострадавшего на живот;
- перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
- очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
- после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
- согреть пострадавшего;
- наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.
Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.
Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123307-dva-cheloveka-utonuli-za-vyhodnye-v-pavlodarskoy-oblasti-video/