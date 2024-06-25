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Эзотерика

Два человека утонули за выходные в Павлодарской области (видео)

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Спасательный круг на причале
Спасательный круг. Иллюстративное фото: pexels.com

За прошедшие выходные в Павлодарской области на водоемах погибли два человека. По словам спасателей, одной из главных причин подобных трагедий является распитие алкоголя, передает телеканал "Астана".

По данным корреспондентов, два человека утонули в Павлодарской области в минувшие выходные. Несчастные случаи произошли в селе Башмачное и на канале имени Сатпаева в Экибастузе.

Отмечается, что обе трагедии случились на несанкционированных пляжах.

"При поисках одним из затруднительных моментов было в поселке Щедерты – составляющая глубина. Глубина доходила до 20 метров. Соответственно, не каждый спасатель может погрузиться.

Основной причиной гибели граждан на водоемах у нас является купание в неустановленных местах и распитие спиртных напитков", – заявил офицер Управления гражданской обороны Павлодарской области Темирлан Жапалбай.

Как помочь утопающему?

На официальном сайте МЧС РК опубликованы рекомендации по оказанию первой помощи при утоплении:

  • следует извлечь пострадавшего из воды, уложить животом на свое колено и дать воде стечь из дыхательных путей;
  • далее постарайтесь обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, то есть очистите полость рта от посторонних предметов (слизь, рвотные массы и т.п.);
  • вызовите (самостоятельно или с помощью окружающих) скорую помощь;
  • определите наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного дыхания.

При наличии пульса и дыхания следует:

  • повернуть пострадавшего на живот;
  • перекинуть его через бедро (спинку стула, толстую ветку дерева и т.п.);
  • очистить полость рта: засунуть ему два пальца в рот как можно глубже и надавить на корень языка. Если после этого появились рвотные движения и кашель - удалить воду из легких и желудка, для чего в течение следующих 5-10 минут периодически давить на корень языка, пока вода не перестанет выделяться, при этом можно похлопывать ладонями по спине, а также несколько раз сжать с боков грудную клетку во время выдоха;
  • после удаления воды положить пострадавшего на бок или живот;
  • согреть пострадавшего;
  • наблюдать за пострадавшим, так как в любую минуту может произойти остановка сердца и потребуется реанимация.

Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — постарайтесь провести сердечно-легочную реанимацию. Реанимацию нужно продолжать до прибытия медицинского персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения.

Если при осмотре пострадавшего естественное дыхание не обнаружено, необходимо провести искусственную вентиляцию легких.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123307-dva-cheloveka-utonuli-za-vyhodnye-v-pavlodarskoy-oblasti-video/

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