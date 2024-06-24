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В пожаре в подмосковном Фрязино, по предварительной информации, погибли восемь человек

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Пожарный на выезде
Пожарный. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре подмосковном Фрязино, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пожар в девятиэтажном здании, которое в первоначальных сообщениях называлось как принадлежащее НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино начался около четырех часов дня по московскому времени. Сначала, по сообщению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, огнем были охвачены «5-7 этажи» здания, а пожару присвоен третий ранг сложности.

Однако площадь возгорания довольно быстро разрасталась. Вскоре пожар охватил с 5 по 8 этажи здания. Площадь возгорания сначала достигла 4,5 тысячи кв. метров, а затем увеличилась до 5 тысяч кв. метров

Ближе к вечеру агентство ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщило, что четыре этажа здания полностью выгорели.

Кроме того, в ходе тушения огня произошел взрыв, сообщили агентства со ссылкой на МЧС РФ. По данным ТАСС, причиной взрыва стал газовый баллон.

Восемь человек, по предварительным данным, погибли в пожаре, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Агентство «РИА Новости», ссылаясь на свои источники в экстренных службах, пишет, что судьба шести человек, которые были заблокированы в здании, остается неизвестной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели двух человек, которые оказались заблокированными в горящем здании. Погибшие пытались спастись от огня и выпрыгнули из окна горящего здания, получив смертельные травмы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По факту гибели людей региональное управление СКР возбудило уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Также губернатор Подмосковья сообщил об одном пострадавшем: 34-летний мужчин находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца во Фрязино. «Пострадавшего подключили к ИВЛ», — говорится в сообщении Воробьева.

При тушении огня пострадали и двое пожарных, отравившись угарным газом. «От госпитализации они отказались, угрозы для их жизни нет», — уточнил губернатор.

Одного человека удалось спасти — его вывели из здания по лестничным маршам, сообщили в МЧС России.

По данным ведомства, работу спасателей и пожарных затрудняет высокая температура и плотное задымление.

В тушении пожара во Фрязино были задействованы два вертолета Ка-32 и более 100 человек. У горящего здания дежурят 16 бригад скорой помощи.

Какие компании располагаются в горящем здании, не сообщается.

В  заявлении холдинга «Росэлектроника» говорится, что горящее здание в Подмосковье не имеет отношения к НИИ «Платан». «В конце 90-х годов оно (здание) перешло в частную собственность», — отмечается в заявлении.

Ранее о том, что в горящем здании располагается НИИ «Платан», написал в телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ТАСС, ссылаясь на данные системы «Спарк», пишет, что бывшее здание НИИ «Платан» во Фрязино не проверялось на соответствие требованиям пожарной безопасности с 2017 года.

Издание «Важные истории» (в реестре «иноагентов»), ссылаясь на данные системы СПАРК, пишет, что юридическое лицо НИИ «Платан» до конца 2023 года располагалось по адресу горящего здания — Заводской проезд, дом 2.

НИИ «Платан» занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов, оптоэлектроники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2123232-v-pozhare-v-podmoskovnom-fryazino-po-predvaritelnoy-informacii-pogibli-vosem-chelovek/

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