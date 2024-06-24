Пожар на заводе в Южной Корее: найдены тела 20 человек (видео)

В южнокорейском Хвасоне на заводе по производству батарей нашли 20 тел после пожара. Среди них могут быть и иностранцы, передает агентство "Ренхап".

По данным южнокорейского агентства, в понедельник, 24 июня, 20 тел были обнаружены на месте пожара на заводе по производству литиевых батарей в Хвасоне, к югу от Сеула.

Сам пожар произошел на заводе ARICELL в 10:30 по местному времени (06:30 во времени Астаны). Сообщается также, что в одном из корпусов завода, где произошло возгорание, хранилось более 35 тысяч готовых литиевых батарей.

Причины возгорания пока не известны. Потушить пожар удалось лишь спустя почти 5 часов, после чего пожарным удалось проникнуть внутрь и там же были найдены тела погибших. Сообщается, что среди них есть и иностранцы. Ранее, до информации о пожаре, сообщалось об одном погибшем, двух получивших ранения средней тяжести и четырех с легкими травмами.

Президент страны Юн Сок Ель в связи с произошедшим поручил министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин приложить все возможные усилия для поиска и спасения пропавших без вести людей, мобилизовав всю имеющуюся рабочую силу и технику.

Ранее пожар произошел на металлургическом заводе в Таразе. Произошло возгорание высоковольтного трансформатора.

В минувшие выходные крупный пожар произошел в районе "Хан шатыра" в Астане. Сообщалось, что произошло возгорание наружной облицовки здания.

Также ранее в Сети появилось видео взрыва под землей вблизи жилых домов в Таразе. На место выехали экстренные службы. ЧП прокомментировали в АО "QazaqGaz Aimaq". Сообщалось, что произошло замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.