"Туристы из Казахстана устроили пожар в Греции": информацию прокомментировали в МИД
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Туристов из Казахстана обвинили в лесном пожаре, произошедшем на греческом острове Гидра. Информацию прокомментировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает NUR.KZ.
"Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и каких-либо претензий к ним тоже не выдвигалось", - отметил Айбек Смадияров.
Напомним, ранее туристов из Казахстана обвинили в лесном пожаре, произошедшем на греческом острове Гидра. Предположительно, возгорание возникло из-за запущенного с яхты фейерверка.
По данным местных СМИ, были арестованы 13 членов экипажа, они названы гражданами Греции. Само прогулочное судно тоже задержано береговой охраной. У членов экипажа и пассажиров взяли показания.
"Согласно сообщениям, мегаяхта была арендована группой из 17 отдыхающих из Казахстана. Не было предоставлено никакой информации о том, предъявлены ли обвинения кому-либо из пассажиров", - отметила греческая газета.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122722-turisty-iz-kazahstana-ustroili-pozhar-v-grecii-informaciyu-prokommentirovali-v-mid/