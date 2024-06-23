Названа причина взрыва в Таразе

В акимате Тараза озвучили причину мощного взрыва в микрорайоне "Карасу", который произошел под землей поздним вечером 22 июня, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальной странице акимата Тараза в Instagram, 22 июня 2024 года в 21.41 в подъезде дома №26 микрорайона "Карасу" произошел взрыв асфальтного покрытия, в результате чего отключилось электричество.

По данным ведомства, коммунальные службы города провели работы по выяснению причин произошедшего.

Служба газового хозяйства осмотрела место происшествия газоанализаторным устройством и установила, что газопровод на этом месте не проходит.

"По итогам обследования других коммунальных служб установлено, что 22.06.2024 года в 21.44 вышел из строя подземный кабель высокого напряжения, идущий к распределительному пункту №10, который выходит из филера 414 на подстанции "Рысбек" 110/6 кВ, расположенной в микрорайоне "Самал" Тараза.

При аварийном отключении ячейка автоматически отключилась, а подземный кабель отсоединен от электричества. Данный кабель 110/6 кВ проходит через место, где было происшествие.

В 22.47 в 10 микрорайоне, оставшемся без света, подача электричества восстановлена резервными линиями.

Подземный кабель, где произошла авария, отключен и приведен в безопасное состояние. Ремонтные работы продолжаются", - рассказали в акимате города.

Напомним, ранее в Сети появилось видео взрыва под землей вблизи жилых домов в Таразе. В АО "QazaqGaz Aimaq" сообщили, что на месте ЧП газопровод не проходит, взрыв произошел по другим причинам, которые выясняются. Территорию оцепили. Пострадавших нет. По предварительной версии, произошло замыкание подземной высоковольтной линии электропередачи.

Также недавно в Таразе на территории металлургического завода случилось загорание высоковольтного трансформатора. Как рассказали в МЧС, тушение пожара усложнялось наличием 60 тонн масла в емкостях трансформатора. Горение было ликвидировано на площади 80 кв. м. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.