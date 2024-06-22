Склад горел ночь в Семее (фото)

Крупный пожар произошел минувшей ночью в области Абай - горел склад в Семее, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК.

Возгорание произошло на предварительной площади 1000 кв.м. Общая площадь склада составляет 4500 кв.м.

К счастью, никто не пострадал.

Несколько часов ушло на полную ликвидацию пожара.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.