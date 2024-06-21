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Поливной канал прорвало в селе близ Кульджинской трассы, несколько домов затопило

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Затопленный двор в селе Ават
Последствия прорыва канала в селе Ават. Фото: Instagram/акимат Енбекшиказахского района

Сегодня из-за трещины на поливном канале в селе Ават Алматинской области затопило несколько дворов, передает NUR.KZ. Сейчас опасности для жителей и дворов нет.

На странице акимата Енбекшиказахского района Алматинской области в Instagram появилась информация с фотографиями о подтоплении домов из-за прорыва трубы в одном из сел.

"Сегодня, 21 июня текущего года, в дачном массиве Байтерекского сельского округа Енбекшиказахского района из-за промывки бетонных каналов оросительная вода затопила 4 дома, расположенных близ Кульджинской трассы.

Глава Енбекшиказахского района Талгат Байедилов посетил все дома дачного массива, в усиленном режиме приступили к восстановительным и ремонтным работам канала. Вода в канале полностью закрыта и угроза подтопления снята", - сообщили в акимате.

В Telegram-канале МЧС РК добавили, что речь идет о селе Ават Алматинской области.

Сообщается, что в дачном обществе села, которое расположено в Енбекшиказахском районе, образовалась трещина на стыке бетонного межколхозного поливного канала. Из-за этого произошел подмыв грунта опоры с последующим разрушением одной секции. В итоге подтопленными оказались 4 двора.

"Путем перекрытия шлюза и перенаправления воды в другой канал подача воды остановлена. Угроза подтопления снята. На данный момент силами ДЧС Алматинской области ведется работа по откачке воды с дворовых территорий. Создана комиссия под МИО для уточнения возможного ущерба. Ведутся ремонтно-восстановительные работы и откачка воды из дворовых территорий", - сказано в информации.

Напомним, сегодня в ДЧС города Алматы обратились к жителям с просьбой очистить арыки и каналы из-за угрозы подтоплений, так как в ближайшие дни в Алматы ожидаются сильные осадки.

30 марта текущего года в селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. После стало известно, что случаев подтопления домов не выявлено. Жертв и пострадавших также не было.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2122011-polivnoy-kanal-prorvalo-v-sele-bliz-kuldzhinskoy-trassy-neskolko-domov-zatopilo/

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