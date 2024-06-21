Спортсмен из Китая совершил жесткую посадку на параплане в горах Жетісу (видео)

Спасатели в области Жетісу несли спортсмена из Китая более километра по труднопроходимой местности. Иностранец участвовал в соревнованиях, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В области Жетісу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров, сообщается в официальном Telegram-канале МЧС.

Не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.

Чтобы доставить мужчину в больницу Талдыкоргана, спасатели несли его по труднопроходимой местности 1,5 км, где смог приземлится вертолет "Казавиаспаса".

Отметим, что на сайте управления физкультуры и спорта области Жетісу говорится, что открытие международных соревнований по точному приземлению на параплане состоялось 14 июня в селе Екпинды Ескельдинского района. Мероприятие продлится до 26 июня.

В его рамках будут подведены итоги Кубка Азии и Евразии, а также соревнований парапланеристов. В мероприятии принимают участие около 200 спортсменов из 30 стран мира. Чемпионат мира состоится уже в Индонезии.