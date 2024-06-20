Ночной пожар: в Алматы загорелась кровля здания (видео)
Опубликовано:
В Алматы пожарные сегодня ночью тушили пожар в четырехэтажном здании. Сообщается, что горела кровля и резиновые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
"В одном из 4-этажных зданий города Алматы на 4-м этаже произошло загорание резиновых баллонов и кровли здания", – говорится в сообщении.
О пожаре стало известно еще в середине ночи – в 02:05. В 05:06 представители МЧС сообщили, что пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Кроме того, вчера вечером пожарные эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в многоэтажке в Алматы.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120631-nochnoy-pozhar-v-almaty-zagorelas-krovlya-zdaniya-video/