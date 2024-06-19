Пожар произошел в многоэтажном доме в Алматы: эвакуированы десятки человек (фото)

В Алматы в одном из многоэтажных домов произошел пожар — эвакуированы 48 человек, а также домашние животные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы произошло возгорание домашних вещей.

"Огнеборцами были эвакуированы 48 жителей дома, из которых 8 детей. Также вынесли 3 кошек и 1 собаку. Пострадавших нет, причина устанавливается", — отмечается в сообщении ведомства.

Пожар в ЖК в Алматы. Фото: пресс-служба МЧС РК

В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

Сегодня в Астане произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей.

Также недавно в Астане горело общежитие. На месте пожара обнаружили обугленные тела ребенка и женщины. Также в ЧП пострадали пенсионер и сотрудник ДЧС.

Возгорание двухэтажного дома мансардного типа переоборудованного под общежитие произошло также недавно в Астане. В результате пожара пострадал мужчина 1935 года рождения — он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.