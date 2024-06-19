Пожар произошел в многоэтажном доме в Алматы: эвакуированы десятки человек (фото)
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В Алматы в одном из многоэтажных домов произошел пожар — эвакуированы 48 человек, а также домашние животные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале, в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Алматы произошло возгорание домашних вещей.
"Огнеборцами были эвакуированы 48 жителей дома, из которых 8 детей. Также вынесли 3 кошек и 1 собаку. Пострадавших нет, причина устанавливается", — отмечается в сообщении ведомства.
В ведомстве призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности в быту.
Сегодня в Астане произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей.
Также недавно в Астане горело общежитие. На месте пожара обнаружили обугленные тела ребенка и женщины. Также в ЧП пострадали пенсионер и сотрудник ДЧС.
Возгорание двухэтажного дома мансардного типа переоборудованного под общежитие произошло также недавно в Астане. В результате пожара пострадал мужчина 1935 года рождения — он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120592-pozhar-proizoshel-v-mnogoetazhnom-dome-v-almaty-evakuirovany-desyatki-chelovek-foto/