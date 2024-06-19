Балкон квартиры загорелся в одной из многоэтажек в Астане
Опубликовано:
В Астане сегодня произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Сообщается, что сегодня в районе Байконыр в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар на балконе.
"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 40 минут с момента вызова", – говорится в сообщении.
Силами спасателей по лестничному маршу спасено 6 человек, из них 4 детей. Пострадавших нет.
Сейчас устанавливается причина произошедшего.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120478-balkon-kvartiry-zagorelsya-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-v-astane/