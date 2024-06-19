Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Балкон квартиры загорелся в одной из многоэтажек в Астане

Опубликовано:

Пожарный с ребенком в Астане
Пожарный с ребенком в Астане. Фото: МЧС РК

В Астане сегодня произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что сегодня в районе Байконыр в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар на балконе.

"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 40 минут с момента вызова", – говорится в сообщении.

Силами спасателей по лестничному маршу спасено 6 человек, из них 4 детей. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливается причина произошедшего.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2120478-balkon-kvartiry-zagorelsya-v-odnoy-iz-mnogoetazhek-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.