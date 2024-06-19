Балкон квартиры загорелся в одной из многоэтажек в Астане

В Астане сегодня произошел пожар на балконе в одном из многоэтажных домов. Спасателям удалось вывести из здания четверых детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что сегодня в районе Байконыр в одном из многоэтажных жилых домов произошел пожар на балконе.

"Благодаря оперативной работе огнеборцев удалось ликвидировать пожар за 40 минут с момента вызова", – говорится в сообщении.

Силами спасателей по лестничному маршу спасено 6 человек, из них 4 детей. Пострадавших нет.

Сейчас устанавливается причина произошедшего.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.