При землетрясении в Иране погибло несколько человек, около 120 получили травмы

По меньшей мере четыре человека погибли и 120 получили ранения во вторник в результате землетрясения магнитудой 4,9 в Иране - оно произошло на северо-востоке страны.

Губернатор города Кашмар Хаджатолла Шариатмадари выступил по государственному телевидению и назвал число жертв, передает Al Arabiya News.

Тридцать пять человек были госпитализированы, сказал он.

По словам губернатора, землетрясение повредило в основном ветхие здания в городских и сельских районах города.

Издание отмечает, что Иран расположен на различных тектонических плитах и часто подвергается землетрясениям.

Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло на глубине 10 километров.

Отметим, что в январе 2023 года сотни человек пострадали, несколько погибли в результате землетрясения в Иране. Тогда, согласно сведениям Иранского сейсмологического центра в Тегеране, толчки ощущались в нескольких регионах страны, в том числе в столице. А по данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение также ощущалось в Турции, Ираке, Армении и Азербайджане.

В марте этого года землетрясение произошло в акватории Каспийского моря. Зафиксированы толчки магнитудой 4.2. Отмечалось, что землетрясение произошло на глубине 74 км в 105 километрах от города Туркменбаши в Туркменистане. По данным издания, исследования показывают, что Балхано-Каспийский регион и горная система Копетдаг, разделяющая Туркменистан и Иран, обладают высокой сейсмичностью.