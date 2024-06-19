Баня горела в Акмолинской области (видео)

Пожар произошел в частном секторе в Акмолинской области - во дворе жилого дома загорелась баня. Подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, на территории одного из частных жилых домов поселка Аршалы Акмолинской области произошло горение бани на площади 40 кв.м.

Силами МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.