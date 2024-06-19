Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Баня горела в Акмолинской области (видео)

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Кадр из видео: МЧС РК

Пожар произошел в частном секторе в Акмолинской области - во дворе жилого дома загорелась баня. Подробности рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

По информации ведомства, на территории одного из частных жилых домов поселка Аршалы Акмолинской области произошло горение бани на площади 40 кв.м.

Силами МЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119884-banya-gorela-v-akmolinskoy-oblasti-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.