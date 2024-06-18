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"Просили о помощи": о спасении на Каспийском море рассказали в МЧС

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Спасатель затаскивает в лодку мужика
Спасение на Каспийском море. Фото: t.me/МЧС РК

Двух человек унесло течением в Каспийское море, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС. Их удалось обнаружить благодаря профилактическому рейду спасателей на воде.

По информации МЧС РК, в Мангистауской области спасли двух мужчин на Каспийском море. Жители Актюбинской области 2000 года рождения отправились кататься на сапбордах, но течение унесло молодых людей в море.

"В ходе проведения агитационно-профилактических работ на воде, спасатели оперативного спасательного отряда МЧС на расстоянии 1500 метров от берега увидели людей просивших о помощи в районе пляжа "Солдатский".

На лодке они были доставлены на берег. Состояние мужчин стабильное. В медицинской помощи они не нуждались", - сообщили в МЧС.

Похожая ситуация произошла неделю назад. Двое мужчин пропали на Каспийском море во время катания на сапбордах. Поисковая операция продлилась восемь часов.

Ранее мы также писали, что в Каспийское море мужчину унесло течением на доске для серфинга - сотрудники МЧС доставили его на берег. Сообщалось, что двух мужчин, которые не смогли самостоятельно добраться до берега, спасли в районе водоканала Шора в Актау. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сотрудники МЧС публиковали правила поведения на воде:

  • не купаться в запрещенных для купания местах;
  • не нырять в воду с неизвестной глубиной;
  • не заплывать за буйки и ограждения;
  • не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
  • не оставлять детей без присмотра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119674-prosili-o-pomoshchi-o-spasenii-na-kaspiyskom-more-rasskazali-v-mchs/

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