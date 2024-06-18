Взрыв газового баллона в Уральске: стали известны подробности ЧП

В прошлое воскресенье при взрыве газового баллона в Уральске пострадали 10 человек. Трое из них находятся в реанимации. О подробностях происшествия сообщает сайт телеканала AstanaTV.

16 июня на рынке Уральска взорвался газовый баллон. Из 10 пострадавших от взрыва трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, двое от госпитализации отказались, остальные находятся под наблюдением врачей городской больницы. По итогам консилиума медики согласовали план лечения с Центрами медицины катастроф Астаны и Алматы.

"Трое находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Один пациент получил ожог более 91% тела. Один человек до сих пор без сознания. 4 пациента находятся в отделении политравмы", - рассказал Диас Жайлаубайулы, заместитель директора городской многопрофильной больницы.

По словам руководства рынка, газовые баллоны приносили частные лица. Они регулярно оказывают людям платные услуги. В данном случае газбаллон использовался для опаливания головы и ног жертвенного животного.

"Эти люди приходят в частном порядке и помогают с забоем скота или опалить голову барана. Для этого они приносят сюда газовые баллоны. Зарабатывают по 500-1000 тенге за услугу. К нам они не имеют никакого отношения", - утверждает Жумабек Жапбаркулов, директор рынка.

Причиной происшествия могла быть неправильная эксплуатация газового баллона, считают в ДЧС. Однако детали ЧП станут ясны после завершения расследования.

"По факту было возбуждено уголовное дело по 292 статье. Сейчас выясняем все обстоятельства ЧП. Кто заправил газовый баллон, где? Откуда его привезли? Назначен ряд экспертиз, ждем результаты", - сообщил Алишер Рафих, старший дознаватель ДЧС ЗКО.

О взрыве в первый день Курбан айта стало известно днем 16 июня. В МЧС сообщили, что из-за взрыва газового баллона пострадали 10 человек, из них – восемь взрослых и двое подростков.

В январе в Уральске также после взрыва газового баллона обрушилось здание кафе. Погибли трое человек, шестеро были спасены из-под завалов. Арендатора кафе судили по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".