Тела женщины и ребенка нашли на месте пожара в Астане
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Общежитие горело минувшей ночью в Астане - на месте пожара обнаружили обугленные тела ребенка и женщины. Также в ЧП пострадали пенсионер и сотрудник ДЧС, передает сайт телеканала КТК.
О погибших известно, что проживали в частном общежитии, где вчера вечером произошло возгорание.
Также в УОЗ Астаны рассказали о состоянии пострадавших.
"Службой скорой помощи был доставлен в Многопрофильную городскую больницу №3, доставлен сотрудник ЧС 2001 года рождения. С его слов, во время спасательных работ на его голову упал тяжелый предмет. Состояние также стабильное, был направлен на амбулаторное лечение с ушибом мягких тканей головы", - сообщила пресс-секретарь ведомства Айжан Акай.
89-летний мужчина, который получил отравление угарным газом, тоже находится в стабильном состоянии.
Пенсионер чудом остался жив благодаря соседке, сообщили в телесюжете.
Девушка рассказала, что в момент ЧП возвращалась из магазина. Увидев пламя, вызвала пожарных и, рискуя жизнью, бросилась спасать дедушку. Соседка отметила, что к тому моменту уже начала осыпаться кровля.
Источник: КТК
Ранее мы писали, что ночью случилось возгорание кровли жилого дома и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели. С места ЧП на скорой увезли дедушку 1935 года рождения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2119059-tela-zhenshchiny-i-rebenka-nashli-na-meste-pozhara-v-astane/