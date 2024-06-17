Общежитие горело ночью в Астане (видео)

Возгорание двухэтажного дома мансардного типа переоборудованного под общежитие произошло минувшей ночью в Астане, перелает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как уточнили позже в ведомстве, случилось возгорание кровли жилого дома и пристроенного к нему одноэтажного цеха по реставрации мягкой мебели.

В результате пожара пострадал мужчина 1935 года рождения - он был передан сотрудникам скорой медицинской помощи с отравлением угарным газом.

Пожарные полностью ликвидировали горение на площади 150 кв.м.

Обстоятельства происшествия уточняются.