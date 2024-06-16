Грузовик с продуктами сгорел на трассе в Актюбинской области: в МЧС показали кадры

Сегодня огнеборцы потушили горящий на трассе в Актюбинской области грузовой автомобиль. В МЧС РК поделились кадрами с места происшествия, передает NUR.KZ.

По информации МЧС Казахстана, на 270 километре автодороги республиканского значения "Актобе-Атырау-Астрахань" на территории Актюбинской области произошло загорание грузовой автомашины, груженной продовольственными товарами.

"Силами МЧС пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - добавили в МЧС.

8 июня мы писали, что на БАКАД в Алматинской области загорелся автомобиль. Тогда огнеборцы ликвидировали пожар за 34 минуты с момента вызова.

Ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в Алматы - горел легковой автомобиль. Силами спасателей пожар был ликвидирован за 24 минуты с момента вызова.

Что делать, если загорелся автомобиль?

По данным с официального сайта ДЧС Астаны, с начала года в столице увеличилось число пожаров на автотранспорте.

"Чаще всего причинами пожара являются неисправность электропроводок и неправильная установка газобаллонного оборудования, а также неправильное проведение технического осмотра", – отмечали специалисты.

В связи с этим в департаменте напомнили о важности соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте. Если автомобиль загорелся во время движения, нужно:

незамедлительно остановиться и эвакуировать пассажиров из салона;

позвонить по номерам дежурных служб "101" или "112", а также попросить помощи у людей, находящихся рядом;

заглушив двигатель, освободить капот от защелок, отсоединить аккумулятор и применить огнетушитель.

Рекомендуется возить с собой огнетушитель объемом не менее одного литра, предназначенный для тушения быстро загорающихся жидкостей и электрооборудования. Чем больше объем огнетушителя, тем больше возможность предотвращения возгорания.

Не применяйте воду для тушения пожара в области двигателя, она может образовать короткое замыкание и увеличить площадь горения жидкого топлива. Если огонь распространился в заднюю часть автомобиля, где находится жидкое топливо, незамедлительно отойдите от автомобиля.

Если автомобиль загорелся в гараже, то лучше тушить его, вытолкав на улицу.

"Если вы в этот момент работали с маслом или бензином, не старайтесь тушить пожар. Вы сами можете пострадать", - подчеркивали представители ДЧС.