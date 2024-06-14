Гостиница загорелась в Караганде
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В Караганде сегодня, 14 июня, горела одна из городских гостиниц - пожарные справились с возгоранием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Инцидент случился в одной из гостиниц в районе Казыбек би. По информации спасателей, горели обшивка стены и кондиционер.
13 человек заблаговременно эвакуировались из здания.
Силами МЧС пожар ликвидирован за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:
- закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
- уходите от огня;
- не пользуйтесь лифтом;
- не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
- не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117265-gorel-kondicioner-pozhar-sluchilsya-v-odnoy-iz-gostinic-karagandy/