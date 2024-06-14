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Гостиница загорелась в Караганде

Опубликовано:

Пожар в гостинице
Пожар. Фото: МЧС РК

В Караганде сегодня, 14 июня, горела одна из городских гостиниц - пожарные справились с возгоранием, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Инцидент случился в одной из гостиниц в районе Казыбек би. По информации спасателей, горели обшивка стены и кондиционер.

13 человек заблаговременно эвакуировались из здания.

Силами МЧС пожар ликвидирован за 23 минуты с момента вызова. Пострадавших нет.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

  • закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
  • уходите от огня;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
  • не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2117265-gorel-kondicioner-pozhar-sluchilsya-v-odnoy-iz-gostinic-karagandy/

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