Суд над арендатором кафе, в котором погибли три человека, начался в Уральске

В Уральске начался суд по делу о взрыве газа в кафе. В результате трагедии погибли три человека, еще шесть получили сильные ожоги, передает телеканала "Алматы".

На скамье подсудимых оказался 34-летний арендатор кафе Мендибек У.

Следствие считает, что арендатор кафе нарушил технику безопасности, что и привело к трагическим последствиям.

Как сообщает телеканал, на судебном заседании адвокат подсудимого ходатайствовала о возвращении дела на доследование и об изменении меры пресечения на домашний арест. Однако потерпевшие выступили против.

Подсудимого обвиняют по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

"Субъективная сторона обвинения характеризуется неосторожной формой вины самонадеянности и небрежности, то есть виновный осознает, что нарушает требования пожарной безопасности, предвидит возможность наступления общественных опасных последствий, однако без достаточных тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий", - сообщил прокурор Ерболат Бигалиев.

Взрыв в кафе в Уральске

Хлопок газа в кафе "Rizyq" на улице Сырыма Датова произошел ночью 4 января. От взрыва здание обрушилось, начался пожар. В АО "КазТрансГаз Аймак" сообщили, что, предположительно, взорвался газовый баллон.

На месте ЧП сначала были обнаружены тела двух, а затем и третьего погибшего. Также спасатели достали из-под разрушенных конструкций 6 человек, 5 из которых госпитализировали.

Позже стали известны имена всех погибших в результате взрыва.

Добавим, что согласно статье 292 УК РК, нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.