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Автомобиль вспыхнул в Павлодарской области

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Сгоревший автомобиль и пожарные
Сгоревший автомобиль. Фото: t.me/qr_tjm

В Павлодарской области спасатели потушили горящий автомобиль. Инцидент произошел недалеко от села Кудайколь на открытой местности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канале ведомства, на открытой местности вблизи села Кудайколь произошло загорание легкового автомобиля.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 27 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в МЧС.

В ведомстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112.

Напомним, недавно огнеборцы ликвидировали пожар в Павлодаре. В одном из поселков сгорели баня и автомобиль, а также пострадала летняя кухня. Причина пожара устанавливается.

Также стало известно, что в Павлодарской области произошло возгорание легковой машины. Автомобиль быстро потушили и начали выяснять обстоятельства произошедшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2116179-avtomobil-vspyhnul-v-pavlodarskoy-oblasti/

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