Автомобиль вспыхнул в Павлодарской области

В Павлодарской области спасатели потушили горящий автомобиль. Инцидент произошел недалеко от села Кудайколь на открытой местности, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По данным официального Telegram-канале ведомства, на открытой местности вблизи села Кудайколь произошло загорание легкового автомобиля.

Огнеборцы ликвидировали пожар за 27 минут с момента вызова. Жертв и пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов", - отметили в МЧС.

В ведомстве призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112.

Напомним, недавно огнеборцы ликвидировали пожар в Павлодаре. В одном из поселков сгорели баня и автомобиль, а также пострадала летняя кухня. Причина пожара устанавливается.

Также стало известно, что в Павлодарской области произошло возгорание легковой машины. Автомобиль быстро потушили и начали выяснять обстоятельства произошедшего.