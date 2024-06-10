Пожар случился на LRT в Астане (видео)

В воскресенье, 9 июня, в столице случился пожар на месте строительства LRT. Как сообщили в МС, загорелось тряпочное полотно, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В официальном Telegram-канале министерства по ЧС указано, что произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 квадратных метров.

Прибывшим на место ЧП огнеборцам за 17 минут удалось локализовать возгорание. Полностью пожар был потушен в 20:24.

О погибших или пострадавших в результате ЧП не сообщается.

Напомним, ранее на LRT произошло другое ЧП - эвакуатор, перевозящий трактор, врезался в одну из строящихся конструкций LRT. В полиции сообщали, что водитель не рассчитал габариты техники.

В ноябре прошлого года в Астане очевидцы сняли на видео накренившуюся опору LRT. В CTS тогда поясняли, что при заливке бетона и повышенной нагрузке на болтовое соединение выдавило опалубку, в результате чего конструкция железобетонной опоры допустила крен.

При этом отметим, в конце сентября прошлого года в Сети также появилось видео с покосившейся опорой для LRT.

Тогда министр транспорта Марат Карабаев заверял, что безопасность LRT гарантируют как казахстанские, так и иностранные компании.

"Конечно, безопасность – это главный вопрос. Мы всегда держим эту проблему на контроле. Но это не говорит о том, что опоры построены некачественно. Строительство LRT было заторможено несколько лет. То есть, полностью не завершено, работа еще проводится", – подчеркивал он.