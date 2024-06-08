Столб дыма над городом вновь напугал алматинцев (фото, видео)

В Алматы произошел пожар по улице Момышулы. Очевидцы сняли столб черного дыма, поднимающегося над городом. Кадры происшествия стали появляться в соцсетях, передает NUR.KZ.

Столб дыма от пожара вновь обеспокоил жителей Алматы. Горожане стали делиться кадрами в соцсетях.

По информации пресс-службы ДЧС мегаполиса, пожар произошел сегодня, 8 июня.

"В 12:09 пожарные расчеты ДЧС Алматы локализовали возгорание пеноплекса в 40-тонном контейнере по улице Момышулы, 11/1", – говорится в сообщении.

Полностью потушить огонь спасателям удалось в 12:12. Уточненная площадь горения – 20 квадратных метров.

При этом, как объяснили специалисты, несмотря на малую площади пожара, пенопласт при горении выделяет большое количество дыма.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте "Электронного правительства" даны рекомендации по поведению во время пожара. Так, специалисты советуют:

закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав "101", или в службу спасения, набрав "112". Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Тушение пожара в Алматы. Фото: ДЧС Алматы

Напомним, вчера жители Алматы также издалека заметили клубы дыма над одним из зданий. Позже выяснилось, что загорелся цельнометаллический склад по хранению лакокрасочных изделий.