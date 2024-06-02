Жилой дом обрушился в Турции (видео)
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Жилой дом обрушился в воскресенье утром в Стамбуле - в результате произошедшего погибли и пострадали люди. Причину трагедии пытаются установить специалисты.
По данным телеканала Ahaber, ЧП произошло в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула.
Сообщается, что из-под обломков вытащили тело одного погибшего. Также удалось достать семь человек - двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Предполагается, что под завалами может находиться еще один человек.
Сообщается, что версию взрыва специалисты не рассматривают.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2110935-zhiloy-dom-obrushilsya-v-turcii-video/