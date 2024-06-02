Жилой дом обрушился в Турции (видео)

Жилой дом обрушился в воскресенье утром в Стамбуле - в результате произошедшего погибли и пострадали люди. Причину трагедии пытаются установить специалисты.

По данным телеканала Ahaber, ЧП произошло в районе Кючюкчекмедже на западе Стамбула.

Сообщается, что из-под обломков вытащили тело одного погибшего. Также удалось достать семь человек - двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Предполагается, что под завалами может находиться еще один человек.

Сообщается, что версию взрыва специалисты не рассматривают.