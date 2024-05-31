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Землетрясение ощутили на юге Казахстана

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Кордайский район
Кордайский район. Иллюстративное фото: gov.kz

Сетью сейсмических станций 31 мая 2024 года в 10 часов 13 минут 30 секунд по времени Астаны на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана, в 132 км на запад от Алматы.

"Расчетная интенсивность: есть ощутимость, Жамбылская область, поселок Кордай - 2 балла", - отметили в МЧС РК.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

Землетрясение в 2 балла считается едва ощутимым. Колебания чувствуются лишь отдельными людьми на верхних этажах зданий.

Напомним, 1 апреля 2024 года после 11 часов утра жители села Мерке в Жамбылской области тоже ощутили землетрясение в два балла. Эпицентр располагался в 308 км на запад от Алматы на территории Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2109987-zemletryasenie-oshchutili-na-yuge-kazahstana/

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