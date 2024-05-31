Крупный пожар произошел возле многоэтажки в Атырау (видео)

В Атырау загорелись несколько гаражей возле 4-этажного многоквартирного дома. Пожарным удалось спасти авто и потушить огонь, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

В Атырау произошло загорание пяти гаражей вблизи 4-х этажного многоквартирного жилого дома.

Кадры с места происшествия показали представители МЧС. На видео заметно, что одна из построек полностью охвачена пламенем.

Сообщается, что пожарным удалось предотвратить распространение огня. Из одного гаража был отогнан один автомобиль на безопасное место

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар площадью 180 квадратных метров полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается", – говорится в сообщении.