Склад с медицинскими отходами горел в Алматинской области

Складское помещение горело в Илийском районе Алматинской области - в министерстве по ЧС озвучили подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Возгорание складского помещения с медицинскими отходами и деревянными поддонами произошло на площади 150 кв.м.

По информации МЧС, огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.