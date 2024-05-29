Склад с картонными изделиями загорелся в Алматинской области (видео)
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Пожар произошел на складе по хранению картонных изделий в Алматинской области. В результате данного происшествия никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Илийском районе Алматинской области загорелся склад по хранению картонных изделий на площади 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован за 28 минут с момента поступления вызова, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2109084-sklad-s-kartonnymi-izdeliyami-zagorelsya-v-almatinskoy-oblasti-video/