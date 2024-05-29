Склад с картонными изделиями загорелся в Алматинской области (видео)

Пожар произошел на складе по хранению картонных изделий в Алматинской области. В результате данного происшествия никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Илийском районе Алматинской области загорелся склад по хранению картонных изделий на площади 20 кв. метров. Пожар был ликвидирован за 28 минут с момента поступления вызова, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Пострадавших нет. Причина устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.