Мужчину увезла скорая после пожара в многоэтажке в Алматы

В Алматы минувшей ночью случился пожар в одной из квартир, расположенных в 18-этажном жилом доме. В результате ЧП пострадал один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сообщается, что в квартире многоэтажки загорелась мебель.

"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова", - рассказали в МЧС.

В результате ЧП пострадал мужчина 1990 года рождения - он отравился продуктами горения. Спасатели передали пострадавшего бригаде медицинской скорой помощи. О его состоянии не сообщается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.