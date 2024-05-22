Мужчину увезла скорая после пожара в многоэтажке в Алматы
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В Алматы минувшей ночью случился пожар в одной из квартир, расположенных в 18-этажном жилом доме. В результате ЧП пострадал один человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сообщается, что в квартире многоэтажки загорелась мебель.
"Благодаря оперативным действиям огнеборцев пожар ликвидирован за 30 минут с момента поступления вызова", - рассказали в МЧС.
В результате ЧП пострадал мужчина 1990 года рождения - он отравился продуктами горения. Спасатели передали пострадавшего бригаде медицинской скорой помощи. О его состоянии не сообщается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2104746-muzhchina-postradal-pri-pozhare-v-mnogoetazhke-v-almaty/