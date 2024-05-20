Крушение вертолета в Иране: в Сети появились кадры с места ЧП
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В Сети появились кадры транспортировки тел погибших при крушении вертолета в Иране, передает NUR.KZ со ссылкой на аккаунт информационного агентства IRNA в X.
Иранские информационные агентства и журналисты публикуют новые кадры с места крушения вертолета, на котором находились президент Ирана Ибрахим Раиси и другие официальные лица государства.
Информагентство IRNA опубликовало кадры транспортировки тел погибших на своей странице в соцсети X.
Появились и более детальные кадры с места крушения.
Также сообщается, что поиск тел завершен. Все тела погибших будут направлены с места катастрофы в Тебриз. Об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца (IRCS) Пир-Хосейн Куливанд.
"Все тела пассажиров вертолета переданы в машины скорой помощи и доставлены на кладбище Тебриза", — цитирует его агентство Tasnim.
Напомним, накануне стало известно, что вертолет, в котором находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе страны.
Раиси возвращался со встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым на границе двух государств. Всего в кортеже Раиси были три вертолета, остальные два благополучно приземлились. Спасатели приступили к поискам переставшего выходить на связь судна, однако из-за сильного тумана в этой местности поиски длились больше 10 часов.
Изначально несколько иранских СМИ опубликовали информацию, что Раиси, находившийся в вертолете, жив, однако позже материалы были удалены.
Сегодня стало известно, что на борту никто не выжил. Теперь полномочия президента Ирана после гибели Ибрахима Раиси, согласно Конституции, переходят к его первому заместителю, вице-президенту Мохаммаду Мохберу.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2103671-krushenie-vertoleta-v-irane-v-seti-poyavilis-kadry-s-mesta-chp/