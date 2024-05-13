Систему раннего предупреждения паводков создадут в Казахстане

Меры по прогнозированию и предупреждению паводков усилят в Казахстане. Одно из решений — создание системы раннего предупреждения паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на Primeminister.kz.

Как сообщается на официальном сайте премьер-министра, новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм пересмотрят в Казахстане, чтобы усилить меры прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева.

"В Казахстане создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод.

Кроме этого, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Акиматам нужно будет провести ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечить их ликвидацию или перенос", — говорится в сообщении.

Канат Бозумбаев в ходе совещания поручил местным исполнительным органам не допускать предоставления земельных участков в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

Отмечается также, что для эффективного гидромониторинга в стране увеличат количество гидропостов в регионах. К действующим 377 гидропостам откроют еще 139 новых. Их установят на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Гидрологическую службу при РГП "Казгидромет" предлагается передать во вновь созданную по поручению президента Казахстана Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Сейчас этот вопрос находится на стадии обсуждения.

Сообщается также, что с первых дней паводков в Казахстане работает команда ученых из Нидерландов, которая в ближайшее время представит совместный план по управлению рисками наводнений.

Напомним, ранее президент Токаев озвучил план действий властей Казахстана после паводков. Тогда же, выступая на сессии АНК, глава государства заявил, что Казахстану необходимо создать эффективную систему борьбы со стихиями. Было поручено построить 20 новых водохранилищ.

Также в конце апреля сообщалось, что в Казахстане создали Национальную гидрогеологическую службу "Казгидрогеология". Среди ее задач — полная инвентаризация месторождений и участков подземных вод.