Две машины загорелись в Караганде (фото, видео)
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В Караганде загорелись два легковых автомобиля - в МЧС рассказали подробности произошедшего. К счастью, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
По информации МЧС РК, возгорание двух легковых автомашин на общей площади 6 кв.м. произошло в районе им. Казыбек Би.
Сообщается, что от высокой температуры также повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали припаркованного рядом автомобиля.
Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099078-dve-mashiny-zagorelis-v-karagande-foto-video/