Две машины загорелись в Караганде (фото, видео)

В Караганде загорелись два легковых автомобиля - в МЧС рассказали подробности произошедшего. К счастью, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По информации МЧС РК, возгорание двух легковых автомашин на общей площади 6 кв.м. произошло в районе им. Казыбек Би.

Сообщается, что от высокой температуры также повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали припаркованного рядом автомобиля.

Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.