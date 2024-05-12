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Две машины загорелись в Караганде (фото, видео)

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Сгоревший автомобиль
Сгоревший автомобиль. Фото: МЧС РК

В Караганде загорелись два легковых автомобиля - в МЧС рассказали подробности произошедшего. К счастью, никто не пострадал, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

По информации МЧС РК, возгорание двух легковых автомашин на общей площади 6 кв.м. произошло в районе им. Казыбек Би.

Сообщается, что от высокой температуры также повреждены лакокрасочное покрытие и пластиковые детали припаркованного рядом автомобиля.

Сотрудниками МЧС пожар ликвидирован в кратчайшее время. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099078-dve-mashiny-zagorelis-v-karagande-foto-video/

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