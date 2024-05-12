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Часть жилого дома обрушилась в России (фото, видео)

Опубликовано:

Место ЧП
Разрушенный дом. Фото: МЧС РФ

Частичное обрушение жилого дома произошло в Республике Коми в РФ - МЧС России опубликовало кадры с места событий, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС республики.

В результате произошедшего было эвакуировано 14 человек, в том числе 5 детей.

На месте событий работают 115 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России: 72 человека и 10 единиц техники.

Во избежание угрозы сотрудникам, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития была снесена.

Работы велись всю ночь. Утром в Печору, где произошло обрушение, прибыла аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Коми.

Республика Коми, согласно официальному порталу, является субъектом Российской Федерации. Входит в Северо-Западный федеральный округ, является частью Северного экономического района. Географически расположена на северо-востоке европейской части России. Столица - город Сыктывкар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099045-chast-zhilogo-doma-obrushilas-v-rossii-foto-video/

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