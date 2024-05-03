Черный дым накрыл Актобе из-за пожара на складе стройматериалов (видео)

В Актобе в пятницу, 3 мая, случился крупный пожар на складе строительных материалов. Над городом видны клубы черного дыма, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС РК, на месте происшествия по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф.

Площадь возгорания устанавливается.

Угрозы распространения огня на другие здания нет.

Начальник УЧС Алматинского района Актобе Аслан Арзымбетов сообщил, что сейчас на месте пожара работают больше 60 огнеборцев и 10 единиц техники.

Между тем в соцсетях появились кадры с места происшествия.

Как вести себя во время пожара

Подробную инструкцию опубликовали на сайте "Электронного правительства". В ней говорится, что при пожаре следует:

закрыть рот и нос любой тканью, лучше – влажной;

уходить от огня;

не пользоваться лифтом;

не бить окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушить водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

В помещении, в высотном здании, в месте скопления людей:

если очаг возгорания небольшой, попытайтесь справиться с пожаром самостоятельно всеми доступными средствами: огнетушителями, любой плотной тканью, песком, землей из цветочных горшков, водой и так далее;

при горении изоляции электропроводки отключите электросеть в специальном щитке;

немедленно сообщите о случившемся соседям или сотрудникам в других кабинетах и инициируйте эвакуацию;

отключите электрооборудование;

если возможно, покиньте помещение, закрыв за собой двери;

помогите выйти на улицу детям и престарелым людям;

при задымлении в подъезде или коридоре продвигайтесь к выходу ползком;

выбирайтесь в безопасное место;

если нет возможности покинуть помещение через лестницу, уплотните входную дверь изнутри мокрой тканью, чтобы не проникал дым, затем выйдите на балкон и ждите приезда пожарной службы;

закройте окна и двери, чтобы сквозняк не раздул пламя.

При первых признаках возгорания и запахе дыма следует вызвать пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Что сообщить диспетчеру при звонке 101 или 112?

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Рекомендуется в этот момент говорить четко и спокойно.