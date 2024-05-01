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Три газовых баллона вытащили из горящего дома в Костанае (фото)

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Пожарный выносит баллоны
Пожарный. Фото: ДЧС Костанайской области

Спасатели в Костанае ликвидировали пожар в частном доме и предотвратили взрыв - в доме находились газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня, 1 мая, в 17:57 стало известно о пожаре в частном жилом доме в Костанае.

По прибытию установлено, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожарные в ходе тушения вынесли три газовых баллона, предотвратив потенциальный взрыв, отметили в ДЧС.

В 18:37 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в ведомстве, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей в акимате Астаны рекомендуют выполнять ряд противопожарных мероприятий:

  • не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
  • в течение одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;
  • запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
  • запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
  • не сушите вещи вблизи печных устройств;
  • не оставляйте детей без присмотра взрослых;
  • не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.
  • нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
  • система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094284-tri-gazovyh-ballona-vytashchili-iz-goryashchego-doma-v-kostanae-foto/

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