Три газовых баллона вытащили из горящего дома в Костанае (фото)
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Спасатели в Костанае ликвидировали пожар в частном доме и предотвратили взрыв - в доме находились газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Сегодня, 1 мая, в 17:57 стало известно о пожаре в частном жилом доме в Костанае.
По прибытию установлено, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров.
Пожарные в ходе тушения вынесли три газовых баллона, предотвратив потенциальный взрыв, отметили в ДЧС.
В 18:37 пожар был ликвидирован.
Как сообщили в ведомстве, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.
В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей в акимате Астаны рекомендуют выполнять ряд противопожарных мероприятий:
- не используйте неисправные или самодельные электроприборы, не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
- в течение одного раза в три месяца необходимо очищать дымоходы и печи от сажи;
- запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- запрещается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- не сушите вещи вблизи печных устройств;
- не оставляйте детей без присмотра взрослых;
- не пользуйтесь поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями.
- нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.
- система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2094284-tri-gazovyh-ballona-vytashchili-iz-goryashchego-doma-v-kostanae-foto/