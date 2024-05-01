Три газовых баллона вытащили из горящего дома в Костанае (фото)

Спасатели в Костанае ликвидировали пожар в частном доме и предотвратили взрыв - в доме находились газовые баллоны, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Сегодня, 1 мая, в 17:57 стало известно о пожаре в частном жилом доме в Костанае.

По прибытию установлено, что огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Пожарные в ходе тушения вынесли три газовых баллона, предотвратив потенциальный взрыв, отметили в ДЧС.

В 18:37 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в ведомстве, предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В целях обеспечения пожарной безопасности жилых домов, сохранения жизни и здоровья людей в акимате Астаны рекомендуют выполнять ряд противопожарных мероприятий: