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Еще троих подозреваемых задержали по делу о теракте в "Крокусе" в России

Опубликовано:

Здание "Крокус Сити Холла"
Здание "Крокус Сити Холла". Фото: Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус Сити Холле", передает РБК.

"В Москве, Екатеринбурге, Омске задержаны гражданин России и два иностранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатского региона, причастные к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе "Крокус сити холл", — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемые, как сообщает издание, задержаны в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Накануне сообщалось, что США более чем за две недели до теракта в "Крокус Сити Холл" сообщали российской стороне, что здание может стать объектом террористической атаки.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, вечером 22 марта ФСБ России сообщила, что в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время в здании должен был проходить концерт группы "Пикник". Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

24 марта в России было объявлено днем общенационального траура.

Позже стало известно, что четверых подозреваемых в организации теракта — граждан Таджикистана — взяли под стражу. Русская служба Би-би-си рассказывала, как проходило заседание по делу. Также Басманный районный суд Москвы арестовал трех мужчин, обвиняемых в организации теракта.

26 марта стало известно о восьмом фигуранте по делу о теракте в "Крокусе": суд рассмотрел материалы дела в отношении уроженца Кыргызстана.

29 марта в Басманный суд Москвы поступили материалы по еще одному фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити Холле". В начале апреля был арестован десятый по счету обвиняемый в теракте.

Сообщается, что пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле" подали заявление в Следственный комитет об оказании небезопасных услуг против владельцев концертного комплекса.

Спустя неделю после теракта президент России Владимир Путин высказался о заказчиках и цели теракта в "Крокусе". Он заявил, что России необходимо установить не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков теракта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2079083-esche-troih-podozrevaemyh-zaderzhali-po-delu-o-terakte-v-krokuse-v-rossii/

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