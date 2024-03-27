Почему в "Крокус Сити Холл" в нужный момент не оказалось силовиков, способных защитить людей

Каким образом небольшой группе боевиков удалось устроить бойню в "Крокус Сити Холле" на границе Москвы и области, убив, по последним официальным данным, 139 человек, и беспрепятственно скрыться с места нападения? Как должны были действовать спецслужбы?

Как так вышло, что охрана мероприятия на несколько тысяч человек располагала лишь гражданскими средствами самообороны?

Почему в столичном регионе России, где число силовиков на душу населения — одно из самых высоких в мире, в нужный момент не оказалось людей с оружием, способных защитить мирных граждан?

Почему российские власти проигнорировали предупреждения США о готовящемся теракте в Москве?

Вразумительных ответов на эти неприятные для российских властей вопросы до сих пор нет.

Как должны действовать спецподразделения при сообщении о вооружённом нападении

Действия спецподразделений в таких ситуациях чётко прописаны в инструкциях, рассказал Би-би-си на условиях анонимности отставной офицер спецподразделения КГБ-ФСБ, специализирующегося на захвате особо опасных преступников и освобождении заложников.

"Сейчас нет длинных согласований. Как только на пульт дежурного поступает информация о стрельбе, заложниках, он отдаёт команду, первая боевая группа — она всегда находится на базе в полной боеготовности — немедленно выдвигается на место, другие боевые группы поднимаются по тревоге.

Командир первой группы действует по обстоятельствам, при необходимости подтягиваются подкрепления, создаётся оперативный штаб, он принимает дальнейшие решения.

Задача первой, дежурной группы — прибыть как можно скорее. Неважно — на вертолёте, на машине. Если нет такой возможности — да хоть на ишаке", — говорит бывший сотрудник спецслужб.

Когда прибыл к "Крокусу" спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии?

Первым о заходе бойцов СОБР внутрь здания сообщил в 21:32 телеграм-канал Mash, который часто публикует оперативную информацию от полиции и спецслужб.

Очевидно, что само событие произошло раньше, нужно было время на обработку новости и публикацию. Понятно, что и заход в "Крокус" произошёл не сразу по прибытии, поскольку бойцам нужно было разобраться в ситуации, сориентироваться, обследовать прилегающую местность, оцепить здание, перекрыть возможные пути отхода.

Корреспондент ТАСС сообщал с места событий, что сотрудники спецподразделений Росгвардии прибыли в 21:06. Возможно, это неточная информация — на некоторых видеозаписях первые очертания машин со спецсигналами появляются в 20:30. Но в темноте невозможно разобрать ведомственную принадлежность этих машин.

Ясно одно — боевиков в здании на тот момент уже не было, и сообщения о штурме не соответствовали действительности. Штурмовать было уже некого, операция собровцев была по сути спасательной. Через полчаса после их захода в здание начала обрушаться кровля.

В понедельник глава СКР Александр Бастрыкин докладывал Владимиру Путину о расследовании атаки на "Крокус" и заявил, что нападавшие прибыли к зданию в 19:58, а покинули его в 20:11. СМИ подсчитали, что боевики находились в здании дольше — примерно 18 минут.

База Главного управления войск Росгвардии по Москве расположена в соседнем районе Строгино, в трёх километрах от "Крокус Сити Холла". Конечно, в пятницу вечером в Москве повсеместные пробки, МКАД в это время зачастую стоит. Но чтобы добраться из Строгино до «Крокуса», не обязательно въезжать на МКАД, туда ведёт дорога через мост по Мякининскому проезду.

Преодолеть расстояние в 3 км пешим марш-броском даже с полной выкладкой боевое подразделение способно за 15 минут.

В 2002 году, когда чеченские боевики захватили Театральный центр на Дубровке, сотрудники ОМОНа и СОБРа прибыли на место примерно через 55 минут.

Но тогда ситуация была другой, и промедление со стороны спецслужб на начальном этапе не повлияло на её дальнейшее развитие. Те боевики взяли зрителей и участников представления в заложники, выдвинули политические требования, с захватчиками пытались вести переговоры.

В этот раз события пошли совсем по другому сценарию, к которому, вероятно, силовики оказались не готовы.

Не исключено, что бойцы СОБРа ехали в "Крокус Сити Холл" как на обычный вызов. Только за прошлую неделю сотрудники столичного главка Росгвардии выезжали по сигналу "Тревога" более 4 тыс. раз, говорится на сайте ведомства.

Спасатели в концертном зале "Крокус Сити Холла". Фото: МЧС России

А где была обычная полиция?

Ещё ближе — в соседнем здании "Крокус-Экспо" — располагается отдел полиции Красногорского района Павшино.

"Это не какой-то опорник, а большой отдел. У них прямо у здания "Экспо" своя парковка с шлагбаумом, там обычно 12-15 машин этого отдела стоят, — рассказал источник телеграм-канала ВЧК-ОГПУ. — Их патрули следят за порядком на всей территории Павшинской поймы. У них свой паспортный стол, своя оружейная комната. Большое число сотрудников.

Если бы эта группа полицейских пришла на помощь людям, попавшим в смертельную опасность, безусловно, они бы их спасли", — говорит источник.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк утверждает, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия через пять минут после поступления сообщения о стрельбе в дежурную часть УМВД по Красногорску.

Её слова стали реакцией на публикации о недолжном реагировании полицейскими на ЧП в "Крокус Сити Холле", а также видеозапись, на которой якобы запечатлен полицейский-кинолог со служебной собакой, покидающий место происшествия сразу после начала стрельбы.

"Указанная информация не соответствует действительности. Человек в камуфляжной форме с собакой, запечатленный на видео, отношения к органам внутренних дел не имеет", — заявила Волк.

Она не уточняет, во сколько поступил вызов в дежурную часть, но утверждения о быстром прибытии полицейских на место стрельбы не подтверждают ни многочисленные очевидцы, ни видеозаписи. В противном случае нападавшим вряд ли удалось бы спокойно скрыться.

Что касается мужчины с собакой, то заявление МВД подтверждает сделанная за несколько минут до атаки видеозапись, на которой видно, что никаких шевронов кинологической службы у него нет — вероятно, это сотрудник частного охранного предприятия.

Однако на той же видеозаписи, которую выложил телеграм-канал Baza, рядом с мужчиной с собакой стоит человек в полицейской форме. Находился ли он в здании в момент нападения и было ли у него оружие — неизвестно, на других видеозаписях обнаружить его не удалось.

"Вообще, такие массовые мероприятия, да ещё когда Россия два года воюет, полиция должна сопровождать. Как минимум один наряд с оружием должен был дежурить у входа, — сказал Би-би-си отставной офицер спецподразделения КГБ-ФСБ. — А уж если отдел полиции находится в соседнем здании, полиция обязана была прибыть туда первой. Почему заранее не были приняты меры безопасности, почему полицейские не примчались сразу, когда эти обдолбаные отморозки 20 минут ходили и стреляли, я не понимаю. Бардак или трусость, в данном случае это одно и то же".

Здание "Крокус Сити Холла" в Москве. Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

"Это даже не охранники"

"Крокус Сити Холл" охраняло частное охранное предприятие "Крокус Профи". Боевого оружия у охранников, находившихся как на входе, так и внутри помещений, не было. Часть успела спрятаться, других сразу застрелили.

"Сами террористы зашли с левой стороны от входа. Они, знаете, не спеша шли. Знали, наверное, что нету никакой охраны, — рассказал журналисту кремлёвского пула Андрею Колесникову один из очевидцев. — Охрана же просто проверяла сумки, мужчину-кинолога мы видели, и стоял один полицейский… Это ужас, конечно, ужас…"

"Зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра. С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются "контролеры“, — пояснил телеканалу РБК владелец "Крокус Сити Холла" Араз Агаларов.

Депутат Госдумы, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтверждает, что охранники "Крокус Сити Холл" несли службу даже без спецсредств. При этом, с его слов, у ЧОП "Крокус Профи" в соседнем здании есть много боевого оружия — несколько десятков пистолетов "ИЖ-71" и самозарядных ружей "Сайга-20КВ".

Там же располагается группа быстрого реагирования, но она реагировать не стала, заявляет Хинштейн.

Он же, впрочем, утверждал, что сотрудники Росгвардии прибыли к "Крокус Сити Холлу" через 15 минут после первого сообщения о трагедии.

Здание "Крокус Сити Холла" в Москве. Фото: Sefa Karacan/Anadolu/Getty Images

Никто не ставит перед охраной задачу противодействовать вооруженному нападению, сказал телеграм-каналу "Военный осведомитель" бывший директор ЧОП по охране концертов и массовых мероприятий Иван Рудин.

"Согласно действующему законодательству, охрана не может находится с огнестрельным оружием в местах массовых мероприятий. Охране запрещается применять огнестрельное оружие при значительном скоплении людей. То есть внутри периметра охрана обязана быть без оружия", — говорит экс-директор ЧОП.

"Действительно, по закону — частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие", — согласен депутат Хинштейн. По его мнению, этот закон надо изменить.

Что говорит ФСБ?

Соединенные Штаты в марте поделились с российскими властями информацией о готовившемся в Москве теракте.

"Ранее в этом месяце правительство США получило информацию о готовившейся террористической атаке в Москве, которой могли подвергнуться массовые собрания, включая концерты, в результате чего Госдепартамент выпустил публичное предупреждение для находящихся в России американцев", — приводит Reuters заявление пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

"Правительство США также поделилось этой информацией с российскими властями в соответствии с давней политикой "обязательного предупреждения", — говорится в её заявлении.

Телекомпания CNN сообщала со ссылкой на источники, что разведка США предупреждала Москву о том, что теракты в РФ готовит группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Российские власти говорят, что американские разведданные не содержали конкретных сведений о месте планируемого теракта, его организаторах и исполнителях.

"Информация, переданная Вашингтоном о подготовке теракта, носила общий характер, спецслужбы России на нее реагировали", — заявил в понедельник директор ФСБ Александр Бортников.

Как именно реагировали российские спецслужбы, Бортников не уточнил. С одной стороны, Москва большая, за каждым не уследишь, к каждому объекту вооружённую охрану не приставишь. С другой стороны, из того, что известно о трагических событиях в "Крокусе", не видно, чтобы спецслужбы хоть как-то участвовали в обеспечении безопасности массового мероприятия.

Но особенно показательной стала реакция Владимира Путина.

"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Всё это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", — заявил он 19 марта на коллегии ФСБ.

Если российские спецслужбы вслед за Путиным реагировали на предупреждения США о возможных терактах как на шантаж и провокацию, то это многое объясняет — если не сказать, что всё.

Автор: Илья Абишев, Би-би-си