Может ли афтершок в Алматы быть сильным по аналогии с землетрясением Турции

Сейсмолог Нурсарсен Узбеков рассказал, могут ли афтершоки быть сильными, по аналогии с турецким землетрясением, когда афтершок оказался разрушительным, передает NUR.KZ.

"Когда в Турции произошел толчок, в последующем были несколько сильных афтершоков. Это особенность земной коры того региона. А что касается наших случаев, после основного толчка с выделением энергии последующие толчки не превышали силу основного толчка.

Особенность этих регионов заключается в том, что основной толчок вносит основную лепту, а последующие меньше по силе. Последние ощутимые сейсмические события были на 10 тысяч - миллион раз меньше по выделенной энергии", - сказал Узбеков.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

Сегодня глава МЧС доложил об обстановке в Алматы главе государства.