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Эзотерика

"Оно не впервые происходит в той области": сейсмолог рассказал об эпицентре землетрясения

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Жители Алматы после землетрясения
Жители Алматы после землетрясения. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сейсмолог Даулет Сарсенбаев рассказал, может ли быть сегодняшнее землетрясение пробуждением Кеминского очага, передает корреспондент NUR.KZ.

"Исходя из координат эпицентра, это отдельное сейсмособытие, оно не впервые происходит в той области, в 1990 году было, в 2015 году, является ли оно пробуждением Кеминского очага - это лишь предположение одного человека, за которым ничто не стоит", - рассказал сейсмолог.

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064423-ono-ne-vpervye-proishodit-v-toy-oblasti-seysmolog-rasskazal-ob-epitsentre-zemletryaseniya/

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