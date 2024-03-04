Могли ли птицы предсказать землетрясение в Алматы, рассказал орнитолог

Орнитолог Сергей Скляренко рассказал корреспонденту NUR.KZ, как повели себя птицы во время землетрясения 4 марта в Алматы и могли ли они его предсказать.

По словам кандидата биологических наук, ни до толчков, ни после специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия не заметили каких-либо существенных изменений в поведении птиц.

"Они занимались, в общем-то, своими делами. Может, непосредственно во время толчков трудно было сориентироваться, а вот после землетрясения и с утра они вели себя как обычно", - рассказал Скляренко.

Биолог подчеркнул, сегодня их ассоциация не занимается исследованиями поведения птиц перед землетрясениями. При этом, сообщает Скляренко, птицы весьма чувствительны к изменениям в погоде. Здесь животные ориентируются на достаточно понятные предвестники перемен в климате.

Напомним, 4 марта около 11.22 часов алматинцы почувствовали мощное землетрясение. Его эпицентр был расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана.

Также сообщалось, что при землетрясении пострадал один человек - он получил переломы.