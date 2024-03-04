Информацию о сборе сил и средств ЧС в Алматы опровергли в МЧС

Представители МЧС опровергли информацию о наращивании группировки сил и средств ЧС в городе Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"В связи с распространением недостоверной, фейковой информации среди жителей города, ДЧС Алматы сообщает, что никакого наращивания группировки сил и средств ЧС в городе Алматы нет.

Система гражданской защиты работает в штатном режиме!

Напоминаем, за распространение фейков, заведомо ложной информации предусмотрена ответственность вплоть до уголовной!" – заявили в МЧС.

Однако в ведомстве подчеркнули, что с момента поступления сообщения о ЧС по республике приведены в готовность силы и средства согласно Плана действий по ликвидации ЧС.

"Состав медицинских сил усилен отрядом медицины катастроф филиала ЦМК по Алматы оснащенным полевым медицинским госпиталем на базе пневмокаркасных модулей.

На сегодняшний день на месте ЧС имеются силы ЦМК в количестве 26 человек и 8 единиц техники. Все бригады экстренной помощи лекарственными средствами, медицинскими изделиями и медицинским оборудованием обеспечены", – добавили в МЧС.

При этом ранее в пресс-службе министерства сообщали о приведении в готовность военнослужащих воинских частей гражданской обороны МЧС РК.

На данный момент всем жителям разрешили вернуться в дома. По данным сейсмологов, в ближайшие дни с вероятностью 70% сильные землетрясения опасность не представляют.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет. При этом в ведомстве прокомментировали имеющиеся последствия.

Занятия для второй смены в школах и колледжах отменили в Алматы после землетрясения. Также их отменили во всех вузах города. Метрополитен приостановил работу.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

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