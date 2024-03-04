Оперштаб Алматинской области выступил с важным обращением после землетрясения

Оперативный штаб Алматинской области сделал важное сообщение. Жителей региона в связи с возможными последствиями землетрясения попросили оставаться бдительными, передает NUR.KZ.

По информации официального сайта акимата Алматинской области, оперативный штаб по ликвидации ЧС следит за состоянием зданий, объектов жизнеобеспечения и гидротехнических сооружений. Необходимо соблюдать инструкции спасательных служб и быть готовыми к эвакуации.

ДЧС проводит анализ сейсмической активности и информирует о текущей обстановке. Жителей просят следить за информацией от оперативного штаба.

"Противопожарная служба готова к немедленному реагированию на пожары после землетрясения. Следуйте инструкциям спасателей и не оставляйте без внимания пожарную безопасность.

Медицинские пункты готовы принять пострадавших. Не стесняйтесь обращаться за медицинской помощью в случае необходимости", - отмечают в оперштабе.

Также, добавили здесь, полиция обеспечивает порядок, регулирует движение и помогает в проведении эвакуации. Поэтому жителям необходимо следовать указаниям стражей порядка для безопасности.

"ЖКХ может временно отключить коммунальные службы для предотвращения дополнительных опасностей. Помогайте им в проведении работ и следите за инструкциями.

Пресс-служба будет информировать вас о ситуации и давать рекомендации по действиям в случае ЧС. Следите за новостями и не распространяйте ложную информацию", - обратились в оперативном штабе региона.

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС, эпицентр был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Начальник городского ДЧС Нурлан Атыгаев призвал не поддаваться панике. По его словам, после окончания колебаний нужно покинуть помещение и пройти к ближайшим пунктам приема населения.

Землетрясение сегодня также почувствовали и в двух регионах Казахстана - Алматинской области (5 баллов) и области Жетісу (Талдыкорган - 3 балла).

Толчки в 5 баллов ощущались в Алматы и 23 января. Перепуганные горожане выбегали на улицы.